Covid19, igienizzante e guanti monouso al palo: "Sono per voi" Il bel gesto di un giovane fabbro di Salerno

Solidarietà e altruismo, sono questi i principi alla base del bel gesto di un fabbro di Salerno. Un giovane che, nel quartiere di Torrione, armato di scotch ed un semplice cartoncino, ha attaccato ad un palo nei pressi della sua attività una confezione di guanti monouso e un erogatore di gel igienizzante. Nel pieno dell’emergenza sanitaria, mentre i pazienti positivi al coronavirus aumentano e c’è carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI), con la caccia all'ultima mascherina e le “ricette” sul disinfettante fai da te più efficace, il giovane titolare dell’attività situata in via Posidonia ha messo a disposizione di tutti, gratuitamente, guanti e disinfettante, con la speranza che anche altre attività decidano di fare lo stesso. “Un piccolo dettaglio per tutti voi, gratis” ha scritto sul cartello, ricordando come a volte i piccoli gesti facciano la differenza.