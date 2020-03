Coronavirus: aumentano le vittime nel Salernitano E' morta una signora originaria di Sarno e residente a Nocera Inferiore

Non solo i contagi, aumentano purtroppo anche le vittime di coronavirus nella provincia salernitana. Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, ha comunicato alla cittadinanza il decesso di una signora, originaria di Sarno e residente a Nocera Inferiore, ricoverata all’ospedale Moscati di Avellino, risultata giorni fa positiva al test per coronavirus: “Nell'esprimere a nome dell'intera comunità il nostro cordoglio alla famiglia tutta, evidenzio ancora una volta a tutta la cittadinanza la necessità essere assolutamente prudenti nei comportamenti da tenere. Per evitare di contagiarsi o di diffondere il virus."

"A tale fine ho scritto, come già il sindaco di Sarno, una nota alla Direzione Generale ASL Salerno e a quella Sanitaria dell'Umberto I, per porre in essere tutte le cautele a tutela degli operatori ospedalieri sanitari e ausiliari Chiedendo che, data anche la comparsa di un contagio a carico di un valente medico di quell'Ospedale nei giorni scorsi, sia sottoposto a screening di tampone covid-19 tutto il personale." Una richiesta condivisa anche dal collega Giuseppe Canfora, sindaco di Sarno.