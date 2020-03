Covid19 ad Agropoli, contagiata una famiglia: positivi in sei Salgono ad undici i casi accertati nel comune, il sindaco: "Dobbiamo difenderci meglio"

Su 17 tamponi analizzati, 6 sono risultati positivi. Il numero di pazienti contagiati dal coronavirus arriva ad undici nella città di Agropoli. Il sindaco Adamo Coppola aveva informato la comunità che, in serata, avrebbe comunicato degli importanti aggiornamenti. E così è stato. Tramite video, il primo cittadino ha comunicato il nuovo, elevato, numero di tamponi risultato positivi:

"Un numero elevato che però non deve spaventarci" ha sottolineato "perchè sono tutti soggetti appartenenti ad un’unica famiglia. Il capofamiglia probabilmente era in una condizione forte di contagio e ha trasmesso il virus agli altri familiari." Un nucleo circoscritto, dunque.

"Un forte in bocca lupo da questi concittadini. La battaglia è appena iniziata e speriamo che la superino in maniera rapida e veloce." ha dichiarato il sindaco Coppola, che ha voluto anche tranquillizzare la cittadinanza: "Essendo tutti i casi concentrati all’interno di un unico nucleo familiare, sarà facile gestire la chiusura della catena di contatti al fine di mettere in quarantena tutte le persone interessate. Abbiamo già iniziato a farlo e domani concluderemo."

Salgono, quindi, a undici i casi accertati ad Agropoli. Un numero che rende necessarie delle decisioni. La fascia tricolore ha infatti dichiarato che nella giornata di domani saranno presi dei provvedimenti che porteranno un’ulteriore stretta al territorio. "Dobbiamo difenderci meglio. E lo faremo." ha commentato il sindaco, ricordando anche che "La situazione è sotto controllo e tutti i provvedimenti che saranno presi, saranno fatti per garantire maggiore sicurezza alla città."