"L'unità di crisi è in crisi", l'affondo di Cisl Salerno Il Segretario Generale, Pietro Antonacchio, sottolinea le difficoltà della gestione sanitaria

“L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Salerno ha una unità di crisi che è in crisi". A dirlo è il Segretario Generale della Cisl Fp di Salerno, Pietro Anonacchio, che sottolinea la situazione di difficile gestione durante l'emergenza sanitaria contro il coronavirus.

"Alle difficoltà nella gestione ordinaria manifestate ampiamente in precedenti situazioni, una gestione eccezionale mostra le evidenti lacune di una dirigenza non all’altezza del proprio compito. Purtroppo la direzione strategica dell’ente, le cui responsabilità sono lievemente ridotte sia per un giovane avvicendamento a capo dell’azienda sanitaria sia per la impossibilità a cambiare i capi delle strutture sanitarie dell’ente, si è trovata ad affrontare situazioni che solo con una dirigenza all’altezza del proprio compito si sarebbero potute affrontare. Alcune negligenze - conclude Antonacchio - sono gravi e speriamo che tutti gli operatori, cui va il nostro plauso per il coraggio e la dedizione al lavoro dimostrata in questo momento, possano passare indenni e senza danni questo particolare periodo".