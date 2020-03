Covid19: Il Tocilizumab arriva all’ospedale "San Luca" Il nosocomio di Vallo della Lucania ha avviato la somministrazione del farmaco sperimentale

Il Tocilizumab arriva all’ospedale di Vallo della Lucania. Il farmaco anti artrite, utilizzato in via sperimentale per curare i pazienti affetti da covid19, verrà somministrato anche al "San Luca". A sollecitare la sperimentazione la dottoressa Laura Pesce, responsabile del reparto di oncologia del nosocomio vallese. Il primo medico a sperimentare l’utilizzo del Tocilizumab sui contagiati da Coronavirus è stato il professore Paolo Ascierto dell’ospedale Pascale di Napoli e, proprio oggi, sono stati estubati altri quattro pazienti ricoverati per Covid-19 trattati con il farmaco.

L’ospedale di Vallo ha attrezzato un intero reparto dedicato ai pazienti affetti da covid19, diretto dalla dottoressa Francesca Sguazzo. Ad oggi sono otto i pazienti ricoverati, di cui un 54enne di Agropoli in rianimazione. Di questi, quattro sono risultati positivi, due sono in attesa di tampone ed infine per un paziente si attende l'esito del secondo esame dopo che il primo test ha dato risultato negativo. La sperimentazione del farmaco avverrà sul paziente di Agropoli. Si attende, inoltre, l’esito di altri tamponi in particolare per il comune di Agropoli dove, ieri, è arrivata la conferma di altre sei positività riscontrate all’interno di uno stesso nucleo familiare.