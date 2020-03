Storie da covid19: pacchi in volo da Pontecagnano a Caggiano Contenevano merce per una farmacia, gli agenti atterrano sul campo da calcio per consegnarli

Ai tempi del Covid19, anche far recapitare un pacco diventa un’azione difficile. Anche se il pacco in questione contiene un ordine fatto dalla farmacia, soprattutto se la farmacia dove deve arrivare si trova nel comune “blindato” di Caggiano. E’ questa la singolare “storia da coronavirus” condivisa dal primo cittadino di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara che, dopo aver ricevuto una chiamata che lo informava della situazione, si è subito messo a disposizione per trovare una soluzione.

“Succede che in giornate particolari come queste, tra le tante telefonate, ti arrivi quella di un Sindaco, come me, che chiede aiuto per i suoi concittadini.” Scrive Lanzara sui social. Il sindaco nella serata di ieri è stato, infatti, informato della giacenza di questa merce presso il suo comune, la merce non riusciva ad arrivare a destinazione a causa dell'emergenza coronavirus che ha "blindato" la città nel Vallo di Diano. “In mattinata ho chiamato il Comandate Fabio Laurentini, il quale si è subito messo in contatto con il Tenente Colonnello Andrea Sarica così da recuperare questi tre scatoloni.”

Gli agenti, dopo aver contattato i colleghi di Caggiano, sono riusciti ad atterrare sul campo di calcio della città e a consegnare la merce a destinazione. Un vero elicottero della solidarietà che ha unito due comuni e aiutato le tante persone in attesa della merce: "strumentazioni medicali molto sensibili e fondamentali per la cura al COVID19 in grado di salvare la vita a chi in queste ore sta combattendo contro questo virus." conclude il sindaco Lanzara.