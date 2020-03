Cava de' Tirreni piange la giornalista Patrizia Reso La donna combatteva contro un brutto male, il cordoglio del sindaco: "Non ti dimenticheremo"

Si è spenta stamattina la giornalista, scrittrice e presidente della sezione cavese dell'Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Patrizia Reso. La donna aveva 63 anni, combatteva contro un brutto male.

Il Centro Studi per la Storia di Cava de' Tirreni ha ricordato la donna in un messaggio:"Per chi l'ha conosciuta era una donna solare e piena di verve, mai doma, fervida di idee. Aveva dedicato diversi anni alla ricerca storica sull'antifascismo, ricostruendo biografie di uomini e donne che avevano saputo combattere contro il regime ed erano stati partigiani o deportati. Ci lascia un vuoto incolmabile che la tristezza del momento rende un baratro."

"Patrizia ci lascia in piena battaglia contro un nemico pericoloso - afferma il Sindaco Servalli - che mette in discussione la nostra vita e la nostra libertà. Sentiremo molto la sua mancanza di combattente autentica, sempre dalla parte dei più deboli della società. Ciao Patrizia, non ti dimenticheremo"

Il cordoglio dell'Arcidiocesi Amalfi - Cava de' Tirreni: "Con immenso dolore, L'Arcidiocesi Amalfi - Cava de'Tirreni apprende la perdita di Patrizia Reso, giornalista attenta alle vicende del mondo e profonda conoscitrice della storia di Cava de' Tirreni e del suo antifascismo, Patrizia ha rappresentato per il Consiglio direttivo, l'Associazione Giornalisti e per tutti sempre una interlocutrice disponibile e affidabile, per la sua schiettezza, la sua coerenza e la sua intelligenza. Il Signore ti accolga fra le sue braccia."