Coronavirus: contagiato un uomo di Mercato San Severino A dirlo è stato il sindaco, Antonio Somma

Ancora una persona contagiata da coronavirus. Questa volta è un cittadino di Mercato San Severino, ricoverato all'ospedale "Fucito".

Ad annunciarlo è stato il sindaco, Antonio Somma, che nell'augurare una pronta guarigione per l'uomo ha anche ribadito l'importanza di restare a casa: "Devo purtroppo informarvi che un altro nostro concittadino, un imprenditore residente nella frazione San Vincenzo con sede dell'azienda a Solofra, è risultato positivo al COVID-19 ed è attualmente ricoverato presso l'ospedale "Fucito".

Il nostro concittadino, a cui tutti auguriamo una pronta ripresa, era già in isolamento insieme al nucleo familiare in quanto un altro familiare, residente in un'altra città, era risultato positivo al Covid-19.

Rinnovo, l'invito a restare in casa, ad evitare contatti, ad essere responsabili ed attenti evitando inutili sciacallaggi o veicolando fake news attraverso i social network ed i gruppi whatsapp".