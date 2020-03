Covid 19: Cinque contagiati a Vietri Sul Mare "Sono attesi altri tre dati" le parole del sindaco Giovanni De Simone

Su sei analisi di tamponi effettuati a Vietri sul Mare, cinque sono le persone risultate positive mentre una sola è negativa. A dirlo è stato il sindaco del piccolo comune costiero, Giovanni De Simone, che ha annunciato anche che sono attesi altri tre dati.

Fino a ieri sul territorio vietrese erano 35 le persone in quarantena volontaria "perchè tornati da altre Regioni o Stati". Lo aveva annunciato il primo cittadino nella giornata di ieri: "Nove persone sono in quarantena obbligatoria e sei in quarantena obbligatoria per aver violato le disposizioni governative".

In queste ore si stanno monitorando ulteriori casi.