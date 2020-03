Uil Salerno: "Servono dispositivi protezione individuale" Necessarie per contenere l'avanzata da coronavirus

Emergenza Covid-19, Uil Fpl Salerno in pressing sui manager di Asl provinciale e azienda “Ruggi” per attuare le misure in materia di contenimento del virus. “Stiamo attraversando un periodo critico nelle nostra Provincia di Salerno, a causa dell’emergenza Covid-19 - hanno spiegato i vertici del sindacato -. Tutti i lavoratori sono estremamente preoccupati sia per le proprie famiglie, per loro stessi e per le persone accudiscono nelle varie realtà della sanità pubblica e privata accreditata. A chi svolge questo importante ruolo di assistenza, soprattutto quella diretta, occorre dare il maggiore supporto”.

In tale senso, la Uil Fpl Salerno ha chiesto la messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale necessari per tale lavoro.

“Servono mascherine di protezione del tipo FFP1, FFP2 e FFP3, guanti monouso, ogni e quanta altro necessita per la sicurezza negli ambienti di lavoro. È competenza dei responsabili per la protezione e prevenzione, emanare, previa analisi delle normative vigenti, stringenti misure atte a contenere il rischio di infezione. Sappiamo che è difficile reperire, attualmente, tali strumenti, ma ogni sforzo deve essere fatto. Per garantire sicurezza agli utenti - in stragrande maggioranza fragili -, agli operatori e alle loro famiglie. Non è tempo di economizzare risorse economiche per la sicurezza - hanno continuato i vertici della Uil Fpl Salerno -. Sicurezza che occorre ogni giorno ma che in questo momento può mettere a repentaglio la vita degli ospiti e quella dei lavoratori. Per queste ragioni, chiediamo ai manager di Asl e azienda “Ruggi” di attuare le disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza coronavirus”.