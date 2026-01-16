Salernitana, candeline e desideri: Liguori ora vuole farsi un regalo Compleanno pieno di speranze per l'ex Padova: i granata lo aspettano

Ventisette candeline, festeggiate con i compagni di squadra e celebrate anche sui social. Michael Liguori compie gli anni ed esprime il suo desiderio. L’attaccante della Salernitana, arrivato dopo un lungo tira e molla con pausa di riflessione, ora deve regalarsi una seconda parte di stagione completamente diversa. Lo score parla di due gol in undici partite, con un minutaggio legato ai troppi acciacchi muscolari e alle scelte tattiche di Giuseppe Raffaele. Nel finale di gara con il Cosenza, l’ex Padova si è posizionato sulla fascia destra cercando di dare spunti e vivacità ad un attacco rimasto fermo al rigore di Ferrari.

Voglia di titolarità

Solo il 33 per cento delle sfide disputate dalla Salernitana lo hanno visto titolare. Con il Picerno aveva chiuso il 2025, rimediandosi nella marcia d’avvicinamento alla sfida con il Foggia un nuovo problema muscolare. Vuole continuità Liguori, diventare un fattore come lo è stato a Padova nella scorsa stagione quando con Luca Villa fu protagonista nella corsa alla B dei biancoscudati. Se lo augura anche Daniele Faggiano che in estate fu il primo sponsor del calciatore. Con l’Atalanta Under 23 partirà dalla panchina ma sarà prima arma a disposizione nel 3-4-2-1 disegnato da Raffaele.