Pallamano A1. Jomi Salerno, c’è il Teramo: Nukovic suona la carica Salernitane in campo per il 14esimo turno

La Jomi Salerno torna in campo domani contro il Teramo nella quattordicesima giornata del campionato di Serie A1 femminile, nella prima gara casalinga del nuovo anno. Dopo le difficili sfide contro Mezzocorona e Leno, le salernitane hanno lavorato in settimana per migliorare alcuni aspetti del gioco. «Sono state due partite complicate in cui non siamo riuscite a mantenere alta la concentrazione per tutti i sessanta minuti - ha dichiarato Edita Nukovic. Stiamo sfruttando questi giorni per curare i dettagli: possiamo migliorare e dobbiamo ottenere il massimo dagli allenamenti».

Sull’avversaria di domani: «Teramo è un’ottima squadra e corre molto, ma se restiamo focalizzate e facciamo il nostro lavoro, andrà bene». La Jomi Salerno è dunque pronta a tornare in campo davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di offrire una prestazione solida e convincente.