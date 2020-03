Salerno: segretariati sociali presidiati da due operatori Ecco come contattare l'ufficio

L'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno comunica che da domani, venerdì 27 marzo, ciascuna sede dei segretariati sociali comunali sarà presidiata da due operatori. Gli utenti potranno contattare telefonicamente le strutture per ogni comunicazione e per eventuali appuntamenti da concordare, nel rispetto delle norme nazionali, regionali e comunali per il contenimento del contagio da COVID-19.

CONTATTI

Direzione Politiche Sociali (via La Carnale, 8) - Tel: 089666112

Segreteriati sociali nn. 1 e 2 (via Paolo de Granita) - Tel: 089666648

Segretariato sociale n. 3 (via Onorato da Craco) - Tel: 089662921

Segretariati sociali nn. 4 e 5 (c/o Centro Sociale via Cantarella) - Tel: 089665501