Accudire gli animali e raccolta rifiuti per contagiati Salerno Pulita e le associazioni animaliste stanno contattando i cittadini

Su indicazione del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, con il coordinamento operativo dell’Assessore all’Ambiente Angelo Caramanno, è stato ampliato il servizio di assistenza e supporto del Comune di Salerno a beneficio della famiglie e delle persone poste in quarantena per contenere il contagio da Coronavirus che già ricevono aiuto per la spesa a domicilio e la consegna dei farmaci dal Settore Politiche Sociali coordinato dall'Assessore Nino Savastano.

Salerno Pulita sta in queste ore contattando direttamente a domicilio le famiglie interessate onde organizzare nel migliore dei modi il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Le associazioni animaliste DPA ONLUS, ENPA e LEGA DEL CANE aiuteranno le famiglie e le persone in quarantena ad accudire nel migliore dei modi gli animali di compagnia.

Tutte le operazioni saranno svolte seguendo rigidi controlli operativi idonei a garantire, insieme alla privacy, la sicurezza e la salute tanto degli operatori quanto dei beneficiari.