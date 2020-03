Stop all'accesso dei cittadini negli uffici della Provincia Le nuove disposizioni emesse dal presidente Michele Strianese

Si comunica che è inibito l’accesso al pubblico negli uffici della Provincia di Salerno, per tutta la durata della sospensione della apertura degli stessi, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 45 del 24 marzo 2020 “Misure per lo svolgimento delle attività lavorative della Provincia di Salerno durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” (allegato alla presente), in attuazione del DPCM 22 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento dal contagio sull'intero territorio nazionale.

Resta ferma la possibilità di ricevere corrispondenza cartacea tramite i servizi postali secondo modalita` idonee a garantire la limitazione del rischio contagio, peraltro gia` previste dall'art. 108, 1° comma, del D.L. n.18/2020.

Rimane inoltre confermata la piena operatività della ricezione e dello smistamento della corrispondenza a mezzo Posta Elettronica Certificata alla seguente casella istituzionale dell’Ente: archiviogenerale@pec .provincia.salerno.it che smisterà ai Settori competenti.

Quanto sopra è disposto al fine di contemperare l’interesse della salute pubblica con quella della erogazione dei servizi al cittadino. Fatte salve le prestazioni indifferibili individuate, da rendere in presenza, viene assicurato contestualmente l’obiettivo primario del massimo contenimento degli spostamenti nel territorio dei lavoratori dipendenti, in attuazione della normativa nazionale e regionale.