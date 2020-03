Coronavirus, crescono i contagi: altri 25 casi nel Salernitano Diversi tamponi positivi nelle città dell'Agro Nocerino Sarnese: la situazione aggiornata

Cresce il numero dei cittadini salernitani contagiati dal Coronavirus. L'Unità di Crisi della Regione Campania ha, infatti, comunicato che nella giornata odierna sono stati esaminati presso il centro di riferimento dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno 253 tamponi di cui 25 sono risultati positivi. Le criticità maggiori arrivano dall’Agro Nocerino Sarnese dove si sono registrati numerosi contagi. A Sant’Egidio del Monte Albino continua a crescere il numero dei casi positivi: con i quattro riscontrati oggi, già in quarantena e appartenenti a famiglie nelle quali c’erano già stati casi, si è arrivati a quota tredici. Tre tamponi positivi sono di cittadini residenti a San Marzano sul Sarno dove c’erano già quattro persone contagiate. Numeri in aumento anche a Scafati dove, come comunicato dal sindaco Cristoforo Salvati, il numero dei contagiati è salito a 18 casi (2 casi oggi). Due tamponi positivi sono stati riscontrati a Nocera Inferiore, un altro a Nocera Superiore dove è stato contagiato un operatore sanitario che, al momento, è in quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio.

Positivo al Covid-19, come comunicato dal sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa è risultato anche un medico del pronto soccorso dell’Umberto I di Nocera Inferiore, residente nella Valle dell’Irno ma domiciliato a Salerno. A Pellezzano, come ha fatto sapere il primo cittadino Francesco Morra, sono arrivati i primi due casi positivi. Aumentano i contagi a Vietri sul Mare dove dei nove tamponi analizzati, altri due sono risultati positivi per un totale di otto persone. Un nuovo caso anche ad Eboli dove i cittadini positivi al Covid-19 sono sei. Tamponi positivi sono stati riscontrati anche a Polla e Montecorvino Rovella (3 casi totali).