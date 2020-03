Ex ospedale Torre Angellara: "E' idoneo per l'emergenza" La proposta del consigliere Celano per trasformare la struttura e aiutare i sanitari in quarantena

"Quello di Torre Angellara è un ospedale abbandonato da anni (e mai attivato). Potrebbe anche parzialmente essere reso idoneo per l'emergenza sanitaria o per adibirlo agli operatori sanitari in quarantena". Queste la parole del consigliere comunale Roberto Celano, sull'attuale struttura di viale Mario De Marco che attualmente ospita la sede, nei piani inferiori, del Sert provinciale.

L'ex ospedale ortopedico ormai in disuso a Salerno, trasformato a Covid Hospital o come un punto di riferimento per i sanitari in quarantena. Una proposta che è stata seguita e richiesta anche da diversi cittadini. Un modo per cercare di aiutare quanto più possibile la struttura sanitaria del Ruggi, in vista dell'emergenza sanitaria, ma anche per accogliere gli operatori sanitari risultati positivi al Covid-19.