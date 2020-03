Unisa: dal 6 aprile gli esami si svolgeranno a distanza La decisione del Rettore, dopo le sedute di laurea toccherà agli esami

Dopo le sedute di laurea in piattaforma, dal 6 aprile toccherà anche agli esami. E' questa la decisione dell'Università degli Studi di Salerno che ha comunicato oggi lo svolgimento delle sedute di esami in modalità a distanza.

"A decorrere dalla stessa data e per tutta la durata dell’emergenza COVID-19, gli esami di profitto, compresi quelli riprogrammati per il recupero di sedute d’esame cancellate a causa della sospensione della didattica in presenza, possono essere svolti a distanza, con modalità telematiche". Si legge in una nota pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Tutti gli esami dovranno assicurare l’identificazione certa del candidato; lo svolgimento dell’esame in forma pubblica, prevedendo l’accesso virtuale alla seduta da parte di terzi, o comunque la compresenza di almeno un testimone, anch’esso da identificare, con il candidato stesso fino al termine della prova; la visualizzazione dell’esaminando e la controllabilità della sua postazione per tutta la durata della prova; i necessari adempimenti per la corretta verbalizzazione dell’esame.

Gli esami di profitto si terranno secondo il calendario didattico in essere.