Centro dialisi, buone notizie: tutti negativi i 34 tamponi Sospiro di sollievo per i pazienti dell'ospedale di Oliveto Citra

Nessun contagiato, buone notizie per i pazienti del centro dialisi dell'ospedale "San Francesco" di Oliveto Citra. Le verifiche erano state eseguite dopo che il pensionato di Buccino deceduto (e poi trovato positivo con tampone post mortem) aveva effettuato una serie di sedute proprio al centro dialisi.

I controlli hanno interessato non solo i pazienti ma anche alcuni operatori: in totale, sono 34 i tamponi negativi. Una notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo per gli operatori sanitari, per i pazienti ed anche i loro familiari che ora possono stare più tranquilli.

Il rischio concreto era che il centro dialisi potesse trasformarsi in un luogo infetto, con tutte le conseguenze del caso. Per fortuna, niente di tutto questo e il responso dell'analisi dei tamponi effettuati è una buona notizia.