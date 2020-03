Coronavirus: evacuata la casa di cura di Sala Consilina Trasferiti 32 anziani presso il Campolongo Hospital di Eboli

Evacuata la casa di riposo "Fondazione Juventus" di Sala Consilina. Sono 32 gli anziani partiti per la struttura del Campolongo Hospital di Eboli a bordo di diversi pulmini dell'associazione volontaria "La solidarietà" di Fisciano e un’ambulanza attrezzata. Un trasferimento avvenuto in massima sicurezza e rispettando tutte le precauzioni previste per contenere il contagio da Coronavirus.

La decisione di evacuare la struttura di Sala Consilina era stata presa lo scorso 28 marzo al termine di una riunione tenutasi presso l’ospedale di Polla alla presenza del direttore generale dell’Asl di Salerno, Mario Iervolino, ed Enrico Coscioni consigliere per la sanità della Regione Campania. All’interno della struttura si sono verificati tre decessi.