Covid-19: altri due casi positivi a Scafati Salgono a 21 i pazienti contagiati dal virus in città

Altri due cittadini contagiati a Scafati. Salgono ad un totale di 21 i pazienti risultati positivi al Covid-19. Questo pomeriggio a renderlo ufficiale è stato il primo cittadino Cristoforo Salvati.

"Purtroppo vi confermo che abbiamo altri due casi positivi a Scafati. Era da aspettarselo. Questa settimana è infatti previsto un incremento del numero dei contagiati, come ci informano dall'unità di crisi regionale, e visto l'aumento dei tamponi disposti dall'autorità sanitaria a scopo precauzionale. Nonostante tutto stiamo stringendo i denti, combattendo per non lasciare nessuno solo".

Scrive il primo cittadino che, intanto, ricorda che dal 13 marzo è attivo a Scafati il numero verde della protezione civile per garantire la necessaria assistenza a tutti gli anziani soli, ai portatori di handicap che non hanno supporto familiare e alle persone in difficoltà che non possono fare la spesa, reperire e comprare farmaci e beni di prima necessità. Il numero è attivo dalle ore 8 alle ore 20.

"Stiamo, inoltre, realizzando la Spesa Solidale, presso alcuni Supermercati e negozi che hanno aderito, per raccogliere prodotti alimentari confezionati da distribuire ai cittadini in difficoltà presso il proprio domicilio al fine di evitare assembramenti. Abbiamo continuato a garantire il servizio di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti e ai disabili con personale dotato dei DPI;. Infine stiamo mettendo in campo misure per contrastare il disagio economico che questo periodo di inattività comporterà alle famiglie scafatesi quali: apertura di un conto corrente dedicato alla raccolta di fondi da distribuire alle famiglie indigenti; istituzione di un contributo una tantum con fondi propri dell’ente". Conclude Salvati