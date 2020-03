Covid-19, guarito primo positivo a Cava: torna a casa "Voglio iniziare il mio aggiornamento con una buona notizia". Ha dichiarato il sindaco Servalli

"Voglio iniziare il mio puntuale aggiornamento serale con una buona notizia: il primo cittadino risultato positivo al Covid-19 è guarito. E' tornato a casa". Queste le parole di speranza del sindaco di Cava de'Tirreni, Vincenzo Seralli, nel puntuale aggiornamento serale sulla situazione dei casi in città.

Restano 19 i casi totali a Cava de'Tirreni, di cui un decesso e un guarito. L'uomo dopo giorni di ricovero ospedaliero e dopo l'esito di due tamponi negativi, è tornato a casa. Si trattava di uno dei primi ad essere risultato positivo al coronaviurs

"Siamo in attesa degli esiti di altri tamponi". Ha dichiarato il sindaco, aggiungendo, "Sono sei i cittadini che permangono in strutture ospedaliere su 17. I restanti stanno svolgendo la quarantena in casa".