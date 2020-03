Covid-19: falsi moduli per richieste contributo alimentare La denuncia del sindaco: "Segnaleremo chi diffonde queste fake news"

Falsi moduli per la richiesta del contributo alimentare destinato a persone e famiglie in difficoltà a seguito della pandemia. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha comunicato ai cittadini che da diverse ore sui sociale e su varie chat stanno circolando dei moduli falsi per il contributo alimentare destinato a famiglie in difficoltà.

"Questi moduli sono falsi ed inutili. Il Comune di Salerno provvederà a segnalare alle forze dell'ordine ed alla Magistratura coloro che producono ed alimentano tali fake news generando confusione e smarrimento tra la popolazione in un momento drammatico che esige massima attenzione e rispetto. Quando i moduli veri ed autentici saranno disponibili ne sarà data ampia comunicazione alla cittadinanza. I moduli saranno disponibili sul sito ufficiale del Comune e presso i Segretariati Sociali". Ha dichiarato il sindaco Napoli.