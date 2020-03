Il grande cuore di Salerno: distribuiti generi alimentari La solidarietà con l'aiuto della Parrocchia Sant'Eustachio Martire di Pastena

La solidarietà salernitana non si ferma, il 31 Marzo la parrocchia Sant’Eustachio Martire in Pastena, in collaborazione con la Protezione Civile, la Caritas parrocchiale e la locale squadra di rugby “La zona Orientale Rugby popolare” ha distribuito ad altrettanti nuclei familiari oltre 300 kit con generi alimentari di prima necessità.

E' solo l'ultima parte di una catena di aiuti che prosegue senza sosta, per far fronte alle necessità più impellenti. Tante le famiglie in difficoltà, circa 400 i nuclei bisognosi di aiuto (100 in più, oltre ai censiti) nel popoloso quartiere di Sant’Eustachio, a darne notizia proprio la parrocchia locale.

“La distribuzione, partita oggi alle prime luci della mattina fino al pomeriggio inoltrato, non sarebbe stata possibile senza il sostengo delle Istituzioni; un particolare ringraziamento va rivolto agli Assessori Savastano, Caramanno e Loffredo. Un immenso grazie va alla Protezione Civile per l’encomiabile lavoro di coordinazione e a tanti titolari di attività commerciali del quartiere e non, che non si sono tirati indietro nel momento del bisogno: tra di esse la Farmacia D’Arienzo, il supermercato TODIS, Nicola Mastromartino. Inoltre, sono stati, tanti, tantissimi, i “volti nascosti” e i volontari che, nei modi più disparati, hanno fornito un sostengo economico e fattivo. A tutti va il grazie di tanti disperati che potranno godere di una goccia di amore” precisano in una nota i fedeli della parrocchia di Sant'Eustachio. Intanto la mano solidale non si fermerà anche nei prossimi giorni. È possibile consegnare generi ogni giorno concordando col numero telefonico 351 1543166 o fornire un contributo economico. Per informazioni si può consultare il sito della parrocchia www.parrocchiasanteustachio.it o la pagina Facebook.