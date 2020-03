Covid-19: altri sette casi positivi a Pontecagnano Il sindaco: "Cinque cittadini sono già in isolamento. L'attenzione è alta"

Altri sette cittadini di Pontecagnano Faiano sono risultati positivi a Covid-19. A renderlo noto è stato il primo cittadino Giuseppe Lanzara, una volta ricevuta conferma dall'Asl. Cinque di questi cittadini contagiati sono riconducibili agli altri tre risultati positivi nei giorni scorsi, e già in auto isolamento. Il sindaco è già a lavoro con il comitato operativo comunale e l'Asl per cercare di rintrattracciare e mappare tutti i possibili spostamenti di altri due cittadini.

"Sono stato appena contatato dall'Asl. Sono sette i nuovi casi positivi da covid-19 a Pontecagnano Faiano. In questi minuti stiamo recuperando tutte le informazioni utili. Pontecagnano non è un fofoclaio ma l'attenzione è alta. Cinque persone sono già in quarantena, collegate ai casi dei primi tre contagi. Per gli altri du casi stiamo lavorando per rintracciare la mappatura e per capire se sono casi di contagio tra colleghi di lavoratori". Ha dichiarato Lanzara.