Musica ai tempi del Covid-19, ecco la canzone made in Salerno È stata incisa in modalità "smart working" da sei professionisti appassionati di musica

Un brano musicale sul Coronavirus in rigorosa modalità smart working. A inciderlo sono stati sei professionisti salernitani accomunati dalla passione per la musica. Il progetto porta la firma di Carlo Giacomazza, Tommaso Fichele, Mario Coralluzzo, Ernesto Castelluccio, Antonio Esposito e Domenico Prisco che, sulle note di “E la vita, la vita” hanno realizzato una canzone dedicata a questa fase di emergenza sanitaria. Un modo simpatico per restare in contatto e tenere viva la passione per la musica, regalando un sorriso a chi è costretto da giorni a restare all'interno delle proprie case. Ma anche per raccontare con un pizzico d'ironia una fase storica che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Nel testo scritto da Giacomazza e Prisco, infatti, si parla, tra l'altro, delle file al supermercato per reperire generi alimentari, di chi è partito senza rispettare i divieti e della vita in quarantena con la mascherina sempre attaccata alla testa. Ma soprattutto della necessità di restare in quarantena per battere il Coronavirus e tornare quanto prima alla normalità.