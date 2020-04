Infermiera del pronto soccorso di Nocera positiva al Covid-19 Sottoposti a tamponi tutti gli operatori sanitari dell'ospedale Umberto I: è il terzo caso

Arrivano notizie non proprio positive dall'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore: un'infermiera in servizio al pronto soccorso è risultata positiva al coronavirus. La notizia è stata accolta con una certa preoccupazione, anche perché gli infermieri rappresentano - insieme ai medici e agli operatori socio sanitari - gli avamposti nella lotta alla pandemia.

Per fortuna, le condizioni della donna - stando a fonti dello stesso ospedale - non desterebbero preoccupazioni. Proprio in queste ore tutto il personale sanitario in servizio nell'agro è stato sottoposto a tamponi per evitare la diffusione incontrollata nei reparti. L'infermiera del pronto soccorso è la terza dipendente del nosocomio nocerino contagiata dal Covid-19: prima di lei due medici, uno del pronto soccorso e un altro del reparto di emodinamica.