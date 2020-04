A Baronissi un metodo innovativo per la sanificazione È stato acquistato dall’associazione di volontariato Il Punto

A Baronissi, grazie ad un nuovo macchinario in uso all’Associazione Il Punto, si è proceduto alla sanificazione di tutti i veicoli della polizia municipale utilizzati dal personale durante l’espletamento dei servizi di istituto. Obiettivo è garantire la massima sicurezza al personale impegnato in questi giorni nei servizi di contrasto al contagio da Coronavirus. L’innovativa macchina Hygienia viene utilizzata presso il punto triage allestito al Punto di Baronissi e servirà per sanificare le autoambulanze e i volontari.