Covid-19, primo guarito a Sarno: torna a casa L'annuncio di speranza del sindaco Canfora

Torna a casa, dopo settimane di contagio e dopo che diversi tamponi sono risultati, ormai, negativi. Il primo guarito a Sarno è stato annunciato con speranza e gioia nella tarda serata di ieri dal sindaco Giuseppe Canfora. Restano 9 i casi registrati fino ad oggi in città, tra cui il primo guarito, un decesso, tre persone ricoverate in ospedale e quattro in assistenza domiciliare.

Numeri che fanno bene al cuore, in un momento in cui si contanto solo decessi. "Cari concittadini, oggi a Sarno registriamo il primo paziente guarito dal Covid19. Senza più alcun sintomo, il tampone è risultato negativo. Una buona notizia dopo settimane di grande sconforto. Restiamo tutti fermi e rigorosi sulle regole". Ha dichiarato il primo cittadino.