Paure da Covid 19:i timori spiegati agli psicologi al telefono Il comune mette in campo un servizio di ascolto e supporto. “Assistiamo chi vive un disagio”

Una nebbia scura e pesante, così ci si sente afflitti, sopraffatti, chiusi in casa paure e ansie rischiano di essere aggravate dalla quarantena dovuta alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria da Covid 19. Da giorni gli psicologi del territorio sono scesi in campo. Il Comune e l'Assessorato alle Politiche Giovanili ed Innovazione di Salerno hanno istituito un servizio gratuito di ascolto e supporto psicologico. Un team di professionisti che assiste al telefono chi vive un momento di disagio come spiega la coordinatrice del progetto la psicologa Roberta Cirignano.

“Stiamo rispondendo a persone che vivono uno stato d'allarme protratto, o altri che hanno già sperimentato casi di ansia e panico, ma che ora avvertono un disagio emotivo più amplificato, sia per l'invisibilità della minaccia sia per il protrarsi del tempo d'allarme. Un altro tipo di paura è quella del contagio, preoccuparsi ad esempio perché il marito rientra dal lavoro portando il virus in casa. Problemi che possono essere amplificati anche da crisi familiari. Fermare la quotidianità, in questi casi, significa anche fermare il tempo”, precisa la dottoressa Cirignano che continua: “questo servizio ha un perimetro di azione molto circoscritto, sta allo psicologo poi eventualmente, nel caso ci si accorga che ci sono dei problemi di tipo psichiatrico, rivolgersi ai professionisti di competenza. Lo scopo di questo sportello è dunque aiutare le persone a porre attenzione nei confronti delle proprie emozioni, anche quando si tratta di ansia o paura” conclude la dottoressa Cirignano.

Clicca qui per vedere l'intervista alla dottoressa Roberta Cirignano andata in onda al Tg del canale 696 OttoChannel

Ecco l'elenco dei professionisti aderenti allo sportello di supporto:

Dott.ssa Roberta Cirignano (Coordinatrice) 3388061351 Lun. Merc. Ven. 16.00 - 18.00 (Skype)

Dott.ssa Giovanna Piro 3395369929 Tutti i giorni 18.30 - 20.30

Dott.ssa Vera Pietropinto 3663736651 Lun. Merc. Ven. 10.00 - 12.00

Dott.ssa Fulvia Cardaropoli 3208495919 Lun. 14.00 - 17.00

Dott.ssa Daniela Sollazzo 3381394091 Mart. 10.00 - 12.00

Dott.ssa Roberta Falivene 3381394091 Tutti i giorni 17.00 - 19.00

Dott.ssa Elisabetta Capobianco 3382415939 Tutti i giorni 11.30 - 13.00/16.00 - 17.30

Dott.ssa Anna Quaglia 3200154855 Mart. Giov. 20.00 - 21.30