Il sindaco di Santa Marina conia la moneta della solidarietà Subito disponibili 30mila euro in tagli da 50 centesimi a 10 euro

In un momento di grande emergenza come quello provocato dal Coronavirus, c'è bisogno anche di un po' d'ingegno per fronteggiare le difficoltà. A Santa Marina, comune del Cilento, noto soprattutto per le bellezze marine della frazione di Policastro, il sindaco Giovanni Fortunato ha coniato una moneta. Per lanciare un segnale di vicinanza alla sua gente, infatti, l'amministratore cilentano ha fatto stampare soldi da utilizzare come buoni spesa sul territorio comunale. I tagli delle banconote sono da 50 centesimi, uno, cinque e dieci euro per un totale di centomila euro. In questa prima fase verranno distribuiti subito 30mila euro alle famiglie del territorio che potranno fare la spesa con queste banconote che saranno, poi, coperte dal Comune.