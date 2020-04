La Diocesi di Nocera ci ripensa: chiese chiuse nell'Agro Procrastinata la chiusura da oggi fino a nuove disposizioni

Chiese chiuse nell'Agro Nocerino Sarnese anche per le festività di Pasqua. La decisione è stata comunicata dall'Arcivescovo della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, Giuseppe Giudice che ha procrastinato "la chiusura di tutte le chiese da oggi 3 aprile 2020 fino a nuove disposizioni". La nota diramata va a sostituire quella precedente, con la quale si annunciava che "dal prossimo 3 aprile, con le attenzioni a tutte le norme emanate, si possono tenere aperte le chiese per permettere la preghiera personale".

Oggi la nuova disposizione che ripristina le misure adottate in precedenza. «Carissimi, poiché la mia nota numero 7 "Questa è la vera Pasqua!", è stata fraintesa sull’apertura delle Chiese e tutto ciò ha prodotto una confusione mediatica, pur sapendo che la Cei condivide la scelta della mia nota, e che in altre Diocesi le chiese rimangono aperte, dopo aver pregato, riflettuto, per il bene della mia amata gente e della Diocesi di cui sono Pastore, ritengo di dover fare un atto di umiltà ed è mio dovere procrastinare la chiusura di tutte le chiese da oggi 3 aprile 2020 fino a nuove disposizioni, in ottemperanza anche all’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Poiché è vicina la Settimana Santa, invito tutti a pregare, rimanendo a casa e osservando strettamente le norme che ci permettono di contenere la diffusione del virus. Nessuno deve minimamente pensare che la Chiesa non sia attenta alla salute dei cittadini; anzi la sua attenzione in questo momento è massima, ma è bene anche sapere che, per la Chiesa, l’uomo deve essere curato anche nella dimensione spirituale. Ribadisco che restano invariate tutte le altre disposizioni della nota numero 7. Viviamo con responsabilità i giorni santi, nei quali raccoglieremo i tanti non santi, e Vi invito a riflettere su una profonda parola di San Paolo VI: “Bisogna rifare l’uomo dal di dentro per costruire la Civiltà dell’Amore”. Con l’affetto di sempre, tutti benedico».