Operatrice del "Fucito" positiva, i sindaci chiedono garanzie All'ospedale di Mercato San Severino contagiato dipendente in servizio al pronto soccorso

I sindaci della Valle dell'Irno chiedono garanzie in merito alle procedure sanitarie adottate all'ospedale Fucito di Mercato San Severino. A renderlo noto è stato il primo cittadino Antonio Somma che ha pubblicato il contenuto di una lettera firmata anche dai colleghi dei comuni di Baronissi, Fisciano, Bracigliano, Calvanico e Siano. «Desidero informarvi che, in mattinata, insieme ai sindaci degli altri Comuni appartenenti al Distretto Sanitario 67, abbiamo inviato una nota al Commissario dell'Ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" ed al direttore del presidio ospedaliero "G.Fucito" chiedendo di conoscere i provvedimenti e le procedere sanitarie adottate presso il nostro nosocomio al fine di scongiurare una estensione del contagio, sia ai pazienti sia al personale operante in ospedale, dopo la positività di una operatrice del Pronto Soccorso».

Contestualmente il sindaco di Mercato San Severino ha chiesto che vengano effettuati i tamponi ai familiari delle persone risultate positive. «Nei giorni scorsi ho altresì personalmente diffidato l'ASL affinché si attivasse per l'esecuzione e la velocizzazione dei tamponi ai familiari dei cittadini positivi, alle frequentazioni recenti cui si è riusciti a risalire nonché ai numerosi cittadini in quarantena, anche con riferimento alle richieste inevase dei medici di base».