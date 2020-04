Ordinanza nel Cilento: "Medici stiano in casa dopo il lavoro" Provvedimento del sindaco di Santa Marina per provare a contenere l'emergenza Coronavirus

Nuove ordinanze restrittive a Santa Marina per contenere il rischio contagio da Coronavirus. Il sindaco Giovanni Fortunato nella giornata di ieri ha firmato un provvedimento che vieta al personale sanitario “che rientra dai turni di lavoro presso strutture sanitarie e a tutti i familiari conviventi” di “uscire dalla propria abitazione per motivi diversi da quelli lavorativi”. Ma non è l’unica decisione presa dal primo cittadino cilentano. Con l’ordinanza numero 22 è stato disposto anche il divieto, senza l’assenso del Comune, di ospitare in strutture ricettive persone residenti o meno. Sono esclusi dalle restrizioni i cittadini in isolamento fiduciario, i cittadini conviventi con persone in isolamento fiduciario e altri casi di necessità valutati ed approvati dal Comune. Ieri, inoltre, Fortunato ha disposto l’obbligo dell'uso della mascherina e dei guanti a tutti i cittadini che escono dalle proprie abitazioni per i motivi consentiti dalla legge. Provvedimento esteso anche al personale delle attività commerciali, a tutti i dipendenti degli uffici pubblici, alle forze dell'ordine ed al personale sanitario. Disposta pure l’apertura degli uffici comunali durante i giorni festivi. Con una lettera inviata al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, infine, il sindaco di Santa Marina ha chiesto «con forza il controllo puntuale di tutti i caselli autostradali, per evitare spostamenti che ancora oggi si verificano».