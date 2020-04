Ruggi: lotta al Covid, tra i primi ad usare ozonizzatori “Sono ideali per la sanificazione ambientale e per combattere le infezioni ospedaliere”

L'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno è tra i primi in Italia ad utilizzare ozonizzatori per sanificare e mettere in sicurezza gli ambienti. Un metodo, attestato anche dal Ministero della Salute, che è ritenuto all’avanguardia per combattere le infezioni ospedaliere. In questo momento drammatico dovuto proprio all'emergenza da Covid 19 uno strumento importante per garantire la sicurezza di pazienti e personale sanitario. Sul caso è intervenuto anche, durante la trasmissione “Petrolio” di Rai 2, il medico igenista Francesco De Caro, professore all' Università degli Studi di Salerno che ha chiarito come siano stati acquistati nell'azienda ospedaliera sistemi di sanificazione dell’aria da installare proprio nelle stanze dei degenti per garantire la sicurezza da contagio, eliminando le fonti di contaminazione.