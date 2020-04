"Il cafone è cafone anche ai tempi del Coronavirus" Rifiuti lanciati in strada dalle auto in corsa a Baronissi. Il commento del sindaco Valiante

Rifiuti abbandonati sul suolo illegalmente e lanciati in strada dall'auto in corsa. E' stato colto in flagranza di reato un cittadino residente nel comune di Baronissi, in Provincia di Salerno. A fotografare sia i rifiuti abbandonati che l'auto dell'uomo, è stato lo stesso primo cittadino Gianfranco Valiante che ha comunicato ai concittadini quello che è accaduto.

"Il famoso lancio del sacchetto dall’auto in corsa. Il “cafone” e’ “cafone” anche ai tempi del coronavirus. Ma stavolta è stato preso in flagranza e individuato e ora metterà mano alla tasca". Questo il commento ironico del sindaco che, insieme alle forze dell'ordine, sono riusciti a risalire al responsabile.