Mercato San Severino, ecco i risultati dei tamponi in ospedale Disposti i controlli dopo il contagio di un'operatrice: scongiurato il focolaio in corsia

Un solo caso positivo al Covid-19 tra gli operatori sanitari in servizio all’ospedale "Fucito" di Mercato San Severino. È l’esito degli accertamenti disposti dalla direzione sanitaria in seguito al contagio di una donna in servizio al pronto soccorso. Nelle scorse ore sono stati effettuati 201 test rapidi, dai quali è emerso per 27 persone un valore maggiore d’immunoglobuline Igm (che non significa, per forza, aver contratto il Covid-19). Per queste 27 persone e per altre 25 che avevano avuto contatti con l’operatrice contagiata, è stato disposto il tampone laringo-faringeo. Su 52 tamponi, soltanto uno ha dato esito positivo: si tratta di un’operatrice residente a Gaiano di Fisciano per la quale è stata già disposta la quarantena domiciliare. La donna, tra l'altro, rientra tra le 27 persone che erano risultate positive anche al test rapido. Il direttore sanitario Luigi Memoli, in ogni caso, ha disposto il tampone anche per le altre 150 persone che erano state sottoposte al test rapido che aveva dato esito negativo. La situazione, dunque, per ora resta fortunatamente sotto controllo. Il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma in ogni caso continua a tenere monitorata la situazione.