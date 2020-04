Pellezzano, sindaco chiude tutte le attività per Pasqua Ferme anche le attività di generi alimentari

Il Comune di Pellezzano, ha varato ulteriori misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il sindaco Francesco Morra, con apposita ordinanza, ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate di domenica 12 (Pasqua) e lunedì 13 (Lunedì in Albis).

"Siamo giunti ad una fase delicata dell'emergenza - ha detto il primo cittadino - se dovessimo commettere ora il grave errore di uscire di casa, vanificheremo tutto il duro lavoro compiuto sino ad oggi, che è costato anche tante vite umane tra coloro che stanno combattendo in prima linea questa battaglia, in particolar modo il personale medico ed infermieristico. E' importante restare a casa soprattutto nei giorni di Pasqua e Pasquetta e la disposizione emessa serve proprio a scoraggiare le intenzioni di qualche buon tempone che abbia in mente di violare le norme attualmente vigenti per sconfiggere questo nemico invisibile. Restiamo oggi a casa per abbracciarci meglio domani".



L'ordinanza sindacale, oltre alla chiusura delle attività commerciali, comprese quelle di generi alimentari, impone anche la limitazione degli spostamenti su tutto il territorio comunale per evitare violazioni di ogni tipo.