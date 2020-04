Pontecagnano: apertura parziale del ponte sul torrente Asa La decisione della Provincia. Riapertura del transito fino al 30 settembre

La Provincia di Salerno dispone la riapertura parziale al traffico veicolare della SP 175 al km 3+200, in corrispondenza del ponte sul Torrente ASA, nel Comune di Pontecagnano Faiano, a far data dal 15 aprile 2020 e fino al 30 settembre 2020.

“Provvediamo alla riapertura parziale del transito" dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese, "con senso unico in direzione Salerno-Paestum. Una soluzione sicuramente provvisoria, ma che ci permette di dare risposte concrete alle necessità di carattere economico e sociale di questa importante area strategica della provincia, nel rispetto però della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, in attesa di procedere, dopo l’estate, all’abbattimento e ricostruzione del ponte. Potremo così riaprire la strada in via definitiva",

Con questa ordinanza del Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, si inizia a consentire il transito a senso unico sul ponte in direzione Salerno-Paestum. La tratta interessata dal senso unico è estesa per 1300 metri circa a partire dall’intersezione della SP 175/a con la Strada comunale denominata via Mare Adriatico fino all’intersezione con la Strada Provinciale n. 173, denominata via Ferdinando Magellano.

Sono previste delle limitazioni di sagoma, di velocità e di sorpasso, che verranno abbondantemente segnalate da apposite tabelle in prossimità della rotatoria, nel punto di inizio della SP 175/a, nei pressi del Fiume Picentino. Insieme a questa segnaletica verrà aggiunta una ulteriore segnaletica luminosa, non obbligatoria, ma con lo scopo di migliorare la sicurezza stradale.

Considerata la fase di emergenza sanitaria in atto, il transito sarà consentito ai mezzi di soccorso sanitari con lampeggiante e sirena in azione in entrambi i sensi di marcia, anche in corrispondenza del ponte, preferibilmente scortati e qualora l'altezza massima non sia superiore a 2,60 m. Inoltre resta facoltà del Comune di Pontecagnano Faiano autorizzare il transito a determinate categorie di veicoli eccedenti i limiti di massa e di sagoma suddetti nel tratto compresa tra il 2+600 (innesto con via Mare Adriatico) ed il km 3+200 (nei pressi dell'Hotel Ancora) o singolarmente (per ogni specifico transito) o con apposita ordinanza che disciplini il transito per fasce orarie e giorni della settimana.

"Ringrazio fin da ora il Comune di Pontecagnano, che provvederà con mezzi e personale proprio alla fondamentale azione di monitoraggio e sorveglianza per il rispetto dei limiti e segnali, al fine di accompagnare in maniera efficace la riapertura della tratta. Grazie anche alla stazione dei Carabinieri che ha assicurato il pattugliamento della zona nelle ore notturne e alle altre forze dell'ordine. Questa operazione di riapertura del Ponte sul torrente Asa", conclude il presidente Strianese, "rappresenta una ottima sinergia del territorio, perché vede l’impegno di una intera filiera istituzionale, fra Provincia di Salerno, in particolare settori Viabilità, Protezione civile e Polizia provinciale, Prefettura di Salerno, Comune di Pontecagnano Faiano, Comuni di Salerno e Battipaglia, Vigili del Fuoco di Salerno, 118 di Salerno, Carabinieri di Salerno, Pontecagnano e Battipaglia, Polizia Stradale di Salerno, Società Busitalia, oltre al dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno con cui la Provincia sta lavorando alla definizione del progetto esecutivo per l’abbattimento e ricostruzione del ponte a fine estate. Anche in un momento di emergenza nazionale come questo che stiamo attraversando, la Provincia c’è ed è sempre vicina ai cittadini, in sinergia con i territori e le comunità, questa secondo noi è l’unica strada da percorrere per ottenere soluzioni.”