Palinuro, il sindaco: "Esercito per chi viene a Pasqua" Il duro attacco del primo cittadino: "Buono sì, fesso no"

"Buono sì, fesso no". Non ci sta il primo cittadino di Centola, Carmelo Stanziola che ha deciso di denunciare chiunque venga trovato in strada senza un motivo necessario e chi ha intenzione di raggiungere Palinuro per trascorrere le vacanze di Pasqua.

"Ho fatto un'ulteriore richiesta al prefetto e al questore di Salerno chiedendo addirittura l'Esercito a Palinuro in questi giorni in aggiunta alle forze dell'ordine, perché non possiamo consentire a nessuno che ha la seconda casa qui di venire a trascorrere le vacanze di Pasqua". Queste le parole di Stanziola in un video pubblicato su Facebook, chiedendo anche la collaborazione dei cittadini nel denunciare le persone in strada.

"Non abbiate timore comunicatelo ai vigili che stanno girando nei parchi per verificare le luci accese. Denunceremo, non ce ne frega niente. Stiamo facendo di tutto, stiamo buttando il sangue dalla mattina alla sera e non possiamo buttare a mare tutto questo lavoro e questo sacrificio perché qualcuno viene a trascorrere la vacanza qui. Buono sì, fesso no. Alle forze dell'ordine dico: sia chiaro che chi viene a Palinuro in questi giorni deve essere denunciato". Ha dichiarato.