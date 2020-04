Salerno: la messa di Pasqua si terrà al cimitero Monsignor Bellandi officerà la Santa Messa all'interno del cimitero chiuso al pubblico

Domenica 12 aprile, presso il Cimitero Monumentale di Salerno, l'Arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno Mons. Andrea Bellandi officerà la Santa Messa del Giorno di Pasqua.

Alla celebrazione, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, prenderanno parte l'Assessore alla Cultura Antonia Willburger, il direttore del cimitero Filomeno Di Popolo e don Franco Mangili. Al termine della Santa Messa, nei pressi dell'ossario, sarà deposto simbolicamente un omaggio floreale in commemorazione dei defunti.

Il cimitero cittadino è chiuso al pubblico in virtù delle disposizioni per il contenimento del Coronavirus e lo sarà anche nel giorno di Pasqua. Per consentire ai fedeli di raccogliersi in preghiera dalle proprie abitazioni, la celebrazione sarà trasmessa nel pomeriggio del giorno di Pasqua, alle ore 16.00, dall'emittente Telediocesi.