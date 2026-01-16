Cavese-Team Altamura, le probabili formazioni: Prosperi si affida al tridente Scontro diretto pesantissimo (20:30), Prosperi carica: "Serve fare grande prestazione"

Scontro diretto vitale. La Cavese torna in campo e sfida il Team Altamura in un anticipo di serie C che vale tantissimo. Al Simonetta Lamberti (fischio d’inizio alle ore 20:30), i metelliani vogliono cancellare la rabbia per la sconfitta di Catania arrivata sui titoli di coda. Per il match casalingo, Prosperi deve fare i conti con le condizioni non ottimali di Macchi e Luciani. Tornano dalla squalifica Cionek e Diarrassouba. Davanti ci sono Fusco, Orlando e Fella.

Le parole del tecnico

Quanto sia alta la posta in palio lo sottolinea Fabio Prosperi: “Mi aspetto una partita molto complicata contro una squadra ben organizzata e con un buon allenatore, sarà l'ennesima sfida difficile in questo campionato molto livellato. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita, c'è stato poco da poter preparare, l'atteggiamento deve essere quello di sempre ma sarebbe importante trovarlo fin da subito per questa sfida. Nelle ultime partite abbiamo fatto bene ma c'è ancora da crescere parecchio, ottenendo comunque una vittoria importante e una prestazione buona a Catania. Bisogna migliorare negli ultimi venti metri perché anche domenica abbiamo creato diverse situazioni e non siamo riusciti ad essere determinanti, oltre a migliorare l'attenzione in alcuni momenti della partita”.

Cavese-Team Altamura, le probabili formazioni:

Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Bolcano, Cionek, Loreto; Amerighi, Awua, Maiolo, Diarrassouba; Orlando, Fusco, Fella. Allenatore: Prosperi.

Team Altamura (4-3-1-2): Alastra; Zazza, Silletti, Poli, Lepore; Mogentale, Agostinelli, Nazzaro; Grande; Rosafio, Curcio. Allenatore: Mangia.