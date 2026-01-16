Salerno, Comune al capolinea: oggi il sindaco rassegna le dimissioni La decisione è stata comunicata alla Giunta in mattinata

Vincenzo Napoli formalizzerà le dimissioni da sindaco di Salerno al termine del Consiglio provinciale, in programma alle 12 a Palazzo Sant'Agostino. Il primo cittadino in mattinata ha presieduto la seduta di giunta nel corso della quale ha comunicato agli assessori la sua volontà di fare un passo indietro, leggendo la lettera che sarà protocollata in mattinata. Il Comune di Salerno, dunque, si avvia verso una fase di commissariamento: il termine di 20 giorni per rendere effettive le dimissioni scadrà il prossimo 8 febbraio.