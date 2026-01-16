Salernitana, si valuta anche un portiere: idea Iannarilli Discorsi in piedi con l’Avellino

Non è una priorità ma è un'idea che potrebbe prendere quota nel corso del mercato. Al netto delle smentite di rito, la Salernitana valuta la possibilità d'ingaggiare un altro portiere. Già nelle scorse settimane il ds Daniele Faggiano aveva tentato lo scambio con il Potenza che avrebbe portato Fabrizio Alastra in granata, con Federico Brancolini che avrebbe fatto il percorso inverso. Una trattativa saltata per il rifiuto del portiere della Salernitana ad accettare il trasferimento.

Ora, però, il ds del cavalluccio marino potrebbe tentare un'altra strada. Con l'Avellino, nel corso delle interlocuzioni avute per il centrocampista Emmanuel Gyabuaa, si è parlato anche di Anthony Iannarilli, portiere che ha già difeso i pali dell'Arechi in passato, vincendo anche il campionato di serie D. L'estremo difensore 35enne è scivolato dietro nelle gerarchie di Raffaele Biancolino e potrebbe aprire al trasferimento. Prima, però, l'Avellino ha necessità di trovare un'alternativa per il ruolo di vice Daffara. Al tempo stesso la Salernitana dovrà definire equilibri e gerarchie per capire se ci siano le possibilità di affondare il colpo.