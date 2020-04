Sarno, altro lutto per il Covid-19: perde la vita un 71enne L'uomo era ricoverato all'ospedale di Scafati, è la terza vittima nella città dell'Agro

La comunità di Sarno è costretta, ancora una volta, a fare i conti con un decesso tra i pazienti che erano risultati positivi al Coronavirus. A perdere la vita è stato un 71enne che era ricoverato all'ospedale di Scafati. A comunicare la triste notizia è stato il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora. «Il dolore straziante della morte colpisce ancora la città di Sarno. Il Covid 19 ci strappa con freddezza un concittadino portandolo via dall’affetto e dall’amore dei suoi cari. Non ce l’ha fatta Mario Annunziata, 71 anni, dopo aver lottato, aggrappato alla vita, nell’ospedale di Scafati. Sono profondamente vicino alla famiglia in questa sofferenza. Stringiamoci come comunità e facciamo sentire la vicinanza nel pensiero e nelle preghiere. Il mio appello a tutta la comunità perché nel rispetto di chi soffre, di chi ci lascia, in questo momento terribile ci sia la responsabilità di restare in casa, fermare il contagio e con esso tutto questo dolore che ci attanaglia». Si tratta del terzo decesso nella città dell'Agro Nocerino Sarnese che, oltre ai cittadini residenti a Sarno, ha pianto anche per la scomparsa di un ingegnere di origini sarnesi ma da tempo residente a Napoli. In provincia di Salerno il numero delle vittime sale a 36.