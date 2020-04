Mercato San Severino, nuovi tamponi in ospedale: i risultati La direzione sanitaria ha sottoposto a controlli i 203 operatori della struttura

Resta, per ora, invariata la situazione all'ospedale "Fucito" di Mercato San Severino. In attesa di ricevere i risultati degli ultimi 36 tamponi, restano quattro i sanitari contagiati dal Coronavirus. A comunicarlo è stato il sindaco Antonio Somma che, da giorni, è in costante contatto con il direttore sanitario del presidio ospedaliero. «Ho da poco ricevuto i dati aggiornati delle verifiche che si stanno svolgendo sul personale sanitario presso l'ospedale "G. Fucito". Su 203 tamponi effettuati si è avuto l'esito per 167 tamponi di cui 4 sono risultati positivi (già comunicati nei giorni scorsi) e 163 negativi. Per 36 tamponi siamo invece ancora in attesa di esito. Sono stato inoltre informato che è in corso la sanificazione periodica dell'intero presidio ospedaliero. Continuiamo a monitorare la situazione e, come sempre, vi terrò aggiornati», il messaggio pubblicato sui social dal primo cittadino di Mercato San Severino. In ospedale, tra l'altro, prima dei tamponi erano stati già effettuati i test rapidi. Successivamente il direttore del presidio ha disposto ulteriori accertamenti per i 203 opeatori sanitari.