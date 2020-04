Nocera Inferiore piange un'altra vittima da Covid-19 Duro attacco del sindaco al sistema sanitario: "Chiamerò De Luca, bisogna intervenire"

Non ce l'ha fatta un noto imprenditore di Nocera Inferiore a vincere la sua battaglia contro il Covid-19. E' venuto a mancare in queste ore un cittadino di Nocera, risultato positivo al virus dopo essere stato ricoverato all'ospedale Umberto I per un intervento. Probabilmente, come ipotizzato dal sindaco Manlio Torquato, il paziente ha contratto il virus proprio all'interno della struttura ospedaliera.

L’uomo sarebbe morto anche a causa di alcune complicazioni, dovute al contagio. Dopo alcuni giorno di ricovero era stato trasferito al Ruggi d'Aragona di Salerno, dove si è spento.

Duro attacco quello del sindaco di Nocera Inferiore contro il sistema sanitario. "Come temevano, piangiamo un'altra vittima ma questa volta, viene fuori dall'ospedale, uno di quelli che verosimilmente, hanno contratto lì l'infezione. Stamane chiamerà nuovamente il Presidente della Regione Campania perchè intervenga. A voi tutti, rinnovo l'appello a non abbassare la guardia". Scrive il sindaco Manlio Torquato.