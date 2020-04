Al via i pagamenti per gli operai edili salernitani La Cassa Edile di Salerno sta recapitando i pagamenti

Liquidità immediata pari a 4 milioni di euro per gli operai edili salernitani. La Cassa Edile e i Sindacati di Salerno non si fanno trovare impreparati alla crisi. Vicini agli operai e alle imprese, liquidano accantonamenti e A.P.E. in anticipo rispetto alle altre province italiane.

Nuova liquidità per i conti correnti dei lavoratori edili dalle Provincia di Salerno. In queste ore la Cassa Edile di Salerno sta infatti recapitando agli operai i pagamenti del trattamento economico accantonato per ferie tra ottobre e dicembre 2019.

Secondo la prassi il trattamento economico accantonato per le ferie dovrebbe essere liquidato al lavoratori entro il 31 luglio di ogni anno. Quest’anno però, in via eccezionale, gli accantonamenti sono stati versati anticipatamente a seguito della decisione della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, sentite le organizzazioni sindacali.

Ai 5.679 operai beneficiari, impiegati in 1.615 imprese della Provincia di Salerno sono stati distribuiti in quota parte, ciascuno per la propria competenza, ben 1.924.000 Euro. Queste somme si aggiungono a 1.956.000 Euro già distribuiti il 27 marzo 2020 quali anticipo APE (Anzianità Professionale Edile) a 3.728 operai dipendenti di 1.270 imprese del Salernitano.

Le spettanze per gli accantonamenti sono stati distribuite esclusivamente agli operai le cui imprese sono in regola con i versamenti degli accantonamenti ferie. La soddisfazione dei sindacati e della Cassa Edile, più che mai vicini ai lavoratori in questo momento di difficoltà

Si dicono soddisfatti i responsabili della tre sigle sindacali dei lavoratori edili Giuseppe Marchesano della Filca-Cisl, Luca Daniele Fillea-Cgil e Patrizia Spinelli Feneal-Uil. Si tratta di due operazioni fortemente attese dai lavoratori, un modo per affrontare con meno difficoltà la situazione la difficile situazione della pandemia Covid19.

“Un ringraziamento – dice Carlo Farace, direttore della Cassa Edile di Salerno – per l’impegno e la collaborazione va alla struttura operativa della Cassa Edile che in questo grave momento consente ai lavoratori del comparto una boccata di ossigeno. I Comitato della Presidenza della Cassa Edile Salernitana, segue con la massima attenzione l’evoluzione della situazione del settore e auspica prima di tutto il superamento delle difficoltà legate alla pandemia”.

“Siamo convinti – continua Farace – che quando la situazione lo consenta sarà il momento di guardare con attenzione a che cosa è possibile fare per una ripartenza del settore edile che possa dare occupazione a tanti addetti da troppo tempo alle prese con un’emergenza lavorativa che ha subito un ulteriore e incredibile colpo. Come anche le pre imprese si renderanno indispensabili non secondati interventi di sostegno“.

L’INPS territoriale si sta attivando per valutare le istanze di attivazione della Cassa Integrazione

Intanto l’INPS in queste ore ha avvitato la valutazione delle domande per l’attivazione della Cassa Integrazione. Le domande verranno scrutinate e valutate nei prossimi giorni dagli impiegati degli uffici locale a seguito della circolare INPS giunta agli uffici territoriali nella giornata di giovedì 9 aprile 2020.

Pare inverosimile che la liquidazione per le spettanze agli operai verranno pagate entro il 15 di aprile come era stato dichiarato dal Presidente Conte durante la conferenza stampa del Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020.

Stando ad una buona prospettiva, il pagamento della Cassa Integrazione per i lavoratori che ne hanno diritto dovrebbe attivarsi non prima della terza settimana di aprile 2020.