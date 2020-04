Santoro: "Consegne a domicilio a tutti o nessuno" La denuncia del consigliere: "Da settimane in giro corrieri e non sono beni di prima necessità"

"Consegne a domicilio a tutti o a nessuno". Lo dichiara il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro in merito alla consegne a domicilio sul territorio Salernitano.

"Da settimane vedo corrieri in giro per la città e sono sicuro non consegnino solo beni di prima necessità. Con le dovute misure di sicurezza si azzera il pericolo di contagio perchè con le innovazioni di ieri che sono la normalità di oggi il delivery con pagamento anticipato permette di lasciare la consegna senza contatti con il cliente. Allora a questo punto dopo settimane che senso ha negare la consegna a domicilio a pizzerie e ristoranti che vorrebbero offrire un servizio, attivando anche in questo caso metodo prepagato e lasciando a 5 metri di distanza buste e scatoli per i clienti".