Costiera Amalfitana blindata: controlli in entrata e uscita A Vietri sul Mare scatta la task force, il sindaco: «Restiamo a casa»

Varchi presidiati, controlli in autostrada e forze dell'ordine schierate sui territori per garantire l'osservanza delle direttive anti-Covid. Da questa mattina è scattata la task force, coordinata dalla Prefettura di Salerno in collaborazione con i sindaci del Salernitano. Le zone maggiormente attenzionate sono quelle a vocazione turistica. Nel Cilento sono stati disposti controlli a tappeto su strade e sentieri di montagna. Stessa misura riguarderà la Costiera Amalfitana. Significativa l'immagine pubblicata sui social dal sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone e che mostra un ingente dispiegamento di forze dell'ordine nel punto che dà accesso alla Divina. «Per disincentivare le entrate e le uscite a Vietri ed in Costiera Amalfitana, oltre ad aver chiuso tutte le attività commerciali domenica e lunedì, sono stati dispiegate, oltre alla polizia locale, ulteriori forze per garantire l’osservanza delle direttive per il contenimento del virus Covid 19», il messaggio pubblicato dal primo cittadino di Vietri sul Mare.